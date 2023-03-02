Соколов рассказал, почему у местных кадров больше мотивации к работе

По словам главы региона, попасть на госслужбу непросто. Фото: kirovreg.ru

У Соколова нет особых претензий к своей команде. Вопрос по формированию правительства губернатор Кировской области решил сразу после победы на выборах и инаугурации.

При этом в органах власти заняты не все кресла, в частности, вакансии есть в недавно созданном министерстве строительства. Попасть на госслужбу непросто, при этом зарплаты здесь не самые высокие, а рабочий день не нормирован.

- Приоритет нужно отдавать местным кадрам, - цитируют Александра Валентиновича в пресс-службе правительства региона. - Люди здесь живут, знают проблематику. И уровень ответственности другой. Проколоться у себя на родине - такой себе опыт, поэтому больше мотивации.

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