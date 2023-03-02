Соколов видит на посту председателя правительства Кировской области кого-то из местных

В ближайшие полгода, по словам Соколова, вопрос рассматриваться не будет. Фото: kirovreg.ru

Председателем правительства Кировской области должен быть местный житель. Об этом рассказал глава региона Александр Соколов.

- Я хотел бы, чтобы функции губернатора и председателя правительства выполняли разные люди, - отметил губернатор в эфире радио «Киров Град». - Но в ближайшие полгода данный вопрос не рассматривается точно. В планах - да, вопрос есть, ставлю задачу такого человека найти в будущем. И он должен быть местным. Но не сейчас, пока на эту должность никого не рассматривал.

Ранее Соколов прокомментировал кадровую чехарду в мэрии Кирова.

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