Соколов не заметил кадровой чехарды в администрации Кирова

Соколов не жалеет, что предложил Симакова на должность сити-менеджера. Фото: правительство Кировской области

Глава администрации Кирова Вячеслав Симаков «пашет с утра до вечера». Об этом заявил глава региона Александр Соколов.

- Вячеслава Николаевича Симакова как главу администрации придумал я, - сказал Соколов в эфире радио «Киров Град». - Я предложил его кандидатуру депутатам Кировской гордумы и не жалею.

По словам губернатора, Симаков подходит Кирову как мэр: он близок к людям и отдает себя работе. Соколов даже «не знает, когда он спит». При этом губернатор не согласился с мнением, что в мэрии началась кадровая чехарда.

- Симаков взял Стяжкина, потом уволил - это единственный пример, - подытожил Александр Валентинович.

Напомним, ранее сити-менеджер Симаков рассказал кировчанам, как можно попасть к нему на прием.

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