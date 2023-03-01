Сити-менеджер Симаков зовет кировчан на личный прием

Симаков не прочь лично пообщаться с гражданами. Фото: администрация Кирова

Глава администрации города Кирова Вячеслав Симаков рассказал, как строит взаимодействие с жителями. Вячеслав Николаевич не прочь лично пообщаться с гражданами, чтобы «узнать о самых важных проблемах и вопросах и быстро дать ответы».

- Такую практику я завел, когда работал начальником теруправления, - написал Симаков в своем telegram-канале. - А сейчас этого требую от всех работников администрации. Попасть ко мне на прием не так уж сложно. Есть масса вариантов, в том числе через комментарии к моим постам в соцсетях.

Альтернативный вариант, предложенный сити-менеджером - посещение по предварительной записи через интернет-приемную.

Ранее мы писали о проблемах городского автобусного маршрута № 44. По словам все того же Симакова, власти пока не решили, возвращать ли старую схему маршрута.