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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 9:31

В Кирове в ДТП с шестью автомобилями пострадали два человека

Авария случилась на 9 км Южного обхода
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В аварии пострадали два человека из разных автомобилей. Фото: ГИБДД Кировской области

В аварии пострадали два человека из разных автомобилей. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове на Южном обходе столкнулись сразу шесть автомобилей. Информацию сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 5 февраля в 14.50. На 9 км обхода столкнулись «Фольксваген Транспортер», «Фольксваген Тигуан», «Хендай Туксон», ВАЗ-2115, «Киа Серато» и«Митцубиси Галант». В результате пострадали только два человека - 56-летний водитель «Тигуана» и 69-летний пассажир «Хендая». Причины аварии, даже предварительные, пока неизвестны.

Всего за минувшие три дня в Кировской области произошло девять ДТП, в которых пострадали 12 человек, в том числе два ребенка. Погибших нет.