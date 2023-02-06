В Кировской области за выходные задержали 31 пьяного водителя

Автоинспекторы пресекли 463 нарушения ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

С 3 по 5 февраля в Кировской области произошло девять ДТП. Семь из них случились в Кирове, еще две - в Свечинском районе и Кирово-Чепецке. В авариях 12 человек получили травмы средней степени тяжести. Почти все происшествия были связаны со столкновением транспорта.

За минувшие дни на дорогах региона пресекли 463 нарушения ПДД. Автоинспекторы задержали 31 пьяного либо отказавшегося от медосвидетельствования водителя. Кроме того, попались и два бесправника.

Областная Госавтоинспекция напоминает: за вождение в пьяном виде придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и расстаться с правами на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Кировчане могут сообщить о неадекватных водителях на дороге по телефону: 8(8332) 588-888 или 02.