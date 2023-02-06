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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 8:06

В Кирово-Чепецке два ребенка-пассажира получили травмы в ДТП

Водитель съехал с дороги и врезался в столб
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Предположительно, авария произошла из-за помехи на дороге. Фото: ГИБДД Кировской области

Предположительно, авария произошла из-за помехи на дороге. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирово-Чепецке в ДТП пострадали два ребенка. Подробности сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 5 февраля в 13.30. У дома №16к2 по улице Сосновой ГАЗ съехал с дороги и врезался в уличный фонарь. Предположительно, на дороге возникла помеха. В результате пострадали два ребенка, сидевших в машине - шестилетний мальчик и десятилетняя девочка. Степень тяжести их травм неизвестна.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло девять ДТП с 12 пострадавшими. Погибших нет.