Андрей Маури: «За пределами серого здания открываются более широкие возможности»

Экс-зампред правительства объяснил причины своего ухода. Фото: скрин с видео vk.com/id9136322

Экс-зампред правительства Андрей Маури рассказал, почему оставил свой пост. В своих соцсетях он опубликовал видео, в котором признался, что это решение зрело в определенный период времени.

- Я считаю, что уходить надо всегда на взлете, чтоб не падать. Я взрослый человек и понимаю, что сегодня у меня есть другие задачи, и более широкие возможности открываются за пределами серого здания. Знания и опыт, которые я получил, пригодятся и в жизни после работы в правительстве. Возможности даже, наверное, будут шире, потому что закон не позволяет госслужащему достаточно быстро реализовывать те или иные идеи, - рассказал Маури.

По его словам, он договорился с Александром Соколовым продолжать работать над некоторыми проектами - такими, как подготовка к юбилею Кирова и спорт в регионе, в частности, деятельность ХК «Родина».

Напомним, Андрей Маури вступил в должность зампреда правительства Кировской области в январе 2022 года. 30 января 2023 года стало известно, что он покинул свой пост. В регионе он курировал вопросы культуры, спорта и туризма.