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НовостиПроисшествия25 января 2023 9:01

В Кирове автобус сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе

В результате пострадавшая получила травмы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла у дома №117 по Октябрьскому проспекту. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла у дома №117 по Октябрьскому проспекту. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове автобус сбил девушку, переходившую дорогу. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла 24 января в 12.50. У дома №117 по Октябрьскому проспекту автобус №33 сбил 17-летнюю девушку. По предварительным данным, она шла по регулируемому пешеходному переходу. В результате юная кировчанка получила травмы, насколько серьезные - не уточняется.

Всего за минувшие сутки в Кировской области произошло четыре ДТП. В них погибли четыре человека и семеро пострадали.