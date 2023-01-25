В Пижанском районе пять человек пострадали в аварии

От удара иномарка врезалась в припаркованный неподалеку грузовик. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области пять человек пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла 24 января в 18.50 в Пижанском районе. На 172 км автодороги «Киров - Советск - Яранск» столкнулись ВАЗ-2110 и «Митсубиси Лансер». Из-за удара иномарка наехала на припаркованный неподалеку грузовик. В результате травмы получили водитель и пассажир «десятки», а также трое человек, находившихся в «Мицубиси». Среди пострадавших оказалась 17-летняя девушка. Потребовалась ли кому-либо госпитализация, неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло четыре ДТП, в которых погибли четыре человека и семь получили травмы.