В Слободском районе четыре человека погибли в ДТП с лесовозом

Водитель и три пассажира легковушки погибли на месте. Фото: ГИБДД Кировской области

В Слободском районе четыре человека погибли в ДТП. Подробности сообщили в областной ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 24 января, около 14 часов. На 29 км автодороги «Слободской – Нагорск» столкнулись «Лада Ларгус» и «КАМАЗ». Легковушка буквально влетела под лесовоз. В результате все, кто находился в машине, погибли - водитель и три пассажира.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения ДТП. На месте работает полиция.

- Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области напоминают о важности соблюдения оптимального скоростного режима и правил маневрирования, - добавили в пресс-службе ГИБДД.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.