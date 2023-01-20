Сергея Трошкова назначили заместителем главы администрации Кирова

Кандидатуру Трошкова утвердили 20 января. Фото: киров.рф

Заместителем главы администрации Кирова избрали Сергея Трошкова. Сегодня, 20 января, депутаты Гордумы согласовали его кандидатуру.

Сергей Трошков будет заниматься вопросами организационного обеспечения деятельности мэрии, взаимодействия с избирательными комиссиями, работать с обращениями горожан и содействовать им по вопросам местного самоуправления.

Одним из его основных направлений работы также станет кадровая политика горадминистрации. Депутаты выразили надежду, что Сергей Трошков разберется с этим вопросом и ответственно подойдет к формированию штата.

Напомним, ранее обязанности заместителя главы кировской мэрии исполнял Сергей Стяжкин. В своей должности он продержался всего десять дней, после чего его уволили, аргументировав это срывом сроков строительства школы на Пролетарской.