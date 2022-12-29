Вячеслав Симаков уволил и.о. своего заместителя за срыв сроков строительства школы на Пролетарской

Сергей Стяжкин проработал в должности и.о. замглавы администрации Кирова с 19 по 29 декабря 2022 года. Фото: admkirov.ru

Вячеслав Симаков уволил и.о. своего заместителя Сергея Стяжкина. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Столь быстрый уход с должности сити-менеджер обосновал срывом сроков строительства школы на Пролетарской:

- Курировал это строительство заместитель главы администрации Сергей Владимирович Стяжкин, которому была поставлена задача закончить строительство до конца 2022 года. Как выяснилось в ходе проверки - работы не выполнены.

В результате Стяжкина очень оперативно уволили. Проработал он в своей должности всего 10 дней - с 19 по 29 декабря.

Симаков также добавил, что для строительства школы сейчас дополнительно привлечены другие организации. Как он заявил, перед ними поставлена задача максимально ускорить срок возведения объекта.