Сергея Стяжкина назначили и.о. первого замглавы администрации Кирова

Ранее Сергей Стяжкин работал в организациях строительной сферы, а также областном Минобре. Фото: admkirov.ru

Сергей Стяжкин стал и.о. первого замглавы администрации Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

19 декабря сити-менеджер Вячеслав Симаков подписал распоряжение о возложении на Стяжкина полномочий по исполнению обязанностей. Отметим, что в администрации города новый и.о. замглавы работает с октября 2022 года, курируя сферу строительства и ЖКХ.

СПРАВКА КП

Сергей Стяжкин родился в 1972 году. Имеет два высших образования по специальностям «Промышленное и гражданское строительство» и «Экономика». С 1996 по 2015 годы работал в строительной сфере. С 2015 по 2018 годы занимал должность начальника управления строительства и развития инженерной инфраструктуры администрации города Кирова. С 2018 по 2022 годы трудился в Минобре Кировской области, в том числе в качестве замминистра.