Животных с агрофирмы в Малмыжском районе продали покупателям из Татарстана

Ветврачи наблюдают за состоянием животных и оказывают им необходимую лечебную помощь. Фото: vk.com/kirovreg43

Животных с малмыжской агрофирмы «Калинино» приобрели покупатели из Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Договор с новыми собственниками подписали 13 января. На данный момент поголовье обеспечено всем необходимым - кормом, водой, лекарствами. Ветврачи следят за состоянием животных. Для них проводятся профилактические противоэпизоотические мероприятия, они получают необходимую лечебную помощь.

Напомним, скандал вокруг «Калинино» разгорелся в середине декабря. Из-за спора о деньгах арендаторов и конкурсного управляющего животные начали погибать от голода. В итоге на агрофирме, находящейся в процессе банкротства, погибло 122 животных. После вмешательства губернатора в ситуацию проблема начала разрешаться. Тогда же выяснилось, что областной Минсельхоз был в курсе происходящего, но ничего не сделал.