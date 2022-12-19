Александр Соколов: Минсельхоз был в курсе ситуации на агрофирме «Калинино»

На ферме от голода погибли 122 животных. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

В Минсельхозе Кировской области проведут служебное расследование после скандала с агрофирмой «Калинино». Такое поручение дал губернатор Александр Соколов во время еженедельной планерки.

- Министерство сельского хозяйство региона было в курсе. Глава района написал им письмо о ситуации, а министерство ответило тремя строчками и направило его в прокуратуру. Потом ждало 30 дней. Только после моего обращения зашевелились. История «передал и забыл» - это не работа. Такое неприемлемо, - заявил он.

Напомним, на агрофирме в Малмыжском районе начал гибнуть скот - как выяснилось, от голода. «Калинино» находилось в долгой процедуре банкротства, и конкурсный управляющий передал имущество, в том числе поголовье, новому арендатору. Тот безответственно отнесся к своим обязанностям, и в итоге от голода погибли 122 животных.

- Не дай Бог увижу чью-то аффилированность в этой истории. Закончится плохо. Два уголовных дела уже возбуждены, - подытожил губернатор.