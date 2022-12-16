«История удивляет концентрированным цинизмом»: на агрофирме в Кировской области из-за спора арендатора и конкурсного управляющего погибло 122 животных

Пока обе стороны конфликта считали деньги, животные умирали от голода. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

В Кировской области на агрофирме «Калинино» едва не погибли все животные. Причина проста и банальна: компания находится в процедуре банкротства, и имущество, в том числе поголовье, передали арендатору. Тот, в свою очередь, не слишком ответственно отнесся к своим обязанностям, и в итоге коровы и лошади начали погибать от голода.

«ТРУПЫ У СТОЙЛА И ИСТОЩЕННЫЕ ЛОШАДИ»

Первая информация о происходящем на агрофирме появилась в СМИ. После она дошла и до верхов, и «Калинино» решил навестить глава региона. 15 декабря он выехал в Малмыжский район с проверкой.

- По пути пришло сообщение, что на месте уже строят «потемкинские деревни» - чистят корпуса фермы, вывозят трупы животных, чуть ли не ленту красную к моему приезду растягивают. Готовили показуху. Встретил по дороге работников хозяйства. Мужики показали самый проблемный корпус, который не успели подготовить к моему приезду. Дорогу к нему, конечно, никто не расчищал. Машина по пути застряла, потому решил идти пешком километр по сугробам. Не на показуху же смотреть, - рассказал Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Картина его встретила ужасающая: трупы коров у стойла, нечесаные, истощенные лошади. Сразу было видно, что поголовье не кормят – все в предобморочном состоянии. Благо, местное хозяйство под управлением Рашида Халиуллина в срочном порядке организовало подвоз корма и воды для животных.

Дорога к самому проблемному корпусу оказалась заметена снегом. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

ВСЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

Как оказалось, между арендаторами и представителями конкурсного управляющего возникло «традиционное» противостояние.

- Из-за их упертости и творится беспредел. Деньги не могут поделить, а животные погибают без еды и воды. Ни совести, ни сострадания, только деньги хотят считать, - пояснил губернатор.

После экстренного совещания со всеми причастными арендатор взял обязательства купить все поголовье и кормить животных с 16 декабря. Сегодня конкурсный управляющий должен приехать и оформить документы по сделке. Александр Соколов, страхуя ситуацию, подключил к разбирательству органы внутренних дел - «чтобы не начали выяснять отношения кулаками» - и прокуратуру, для оценки законности процедур и правовой поддержки.

- История удивляет концентрированным цинизмом. Ну, неужели ничего человеческого в этих людях не осталось?! - резюмировал глава региона.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В срочном порядке подоспела и реакция прокуратуры, подключенной к ситуации. По информации ведомства, «Калинино» находится в процедуре банкротства с июля 2020 года. С тех пор имущество, в том числе 1,2 тысячи особей крупного рогатого скота, не раз передавалось в аренду и выставлялось на продажу. В сентябре 2021 года имуществом начало распоряжаться ООО «Шанс», и с октября по декабрь 2022 года под его «попечительством» погибли не менее 122 животных.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Кроме того, арендатору грозит еще одно – за невыплату сотрудникам заработной платы. Перед работниками накопился долг в размере почти 900 тысяч рублей, при этом возможность платить была.

Прокуратура также планирует проверить, насколько предприятие соблюдало требования санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства.

Ход расследования дела и результаты проверок находятся на контроле ведомства.