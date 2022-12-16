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Общество16 декабря 2022 9:10

«История удивляет концентрированным цинизмом»: на агрофирме в Кировской области из-за спора арендатора и конкурсного управляющего погибло 122 животных

Ни одна из сторон не взяла на себя обязанность кормить поголовье
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пока обе стороны конфликта считали деньги, животные умирали от голода. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Пока обе стороны конфликта считали деньги, животные умирали от голода. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

В Кировской области на агрофирме «Калинино» едва не погибли все животные. Причина проста и банальна: компания находится в процедуре банкротства, и имущество, в том числе поголовье, передали арендатору. Тот, в свою очередь, не слишком ответственно отнесся к своим обязанностям, и в итоге коровы и лошади начали погибать от голода.

«ТРУПЫ У СТОЙЛА И ИСТОЩЕННЫЕ ЛОШАДИ»

Первая информация о происходящем на агрофирме появилась в СМИ. После она дошла и до верхов, и «Калинино» решил навестить глава региона. 15 декабря он выехал в Малмыжский район с проверкой.

- По пути пришло сообщение, что на месте уже строят «потемкинские деревни» - чистят корпуса фермы, вывозят трупы животных, чуть ли не ленту красную к моему приезду растягивают. Готовили показуху. Встретил по дороге работников хозяйства. Мужики показали самый проблемный корпус, который не успели подготовить к моему приезду. Дорогу к нему, конечно, никто не расчищал. Машина по пути застряла, потому решил идти пешком километр по сугробам. Не на показуху же смотреть, - рассказал Александр Соколов в своем телеграм-канале.

Картина его встретила ужасающая: трупы коров у стойла, нечесаные, истощенные лошади. Сразу было видно, что поголовье не кормят – все в предобморочном состоянии. Благо, местное хозяйство под управлением Рашида Халиуллина в срочном порядке организовало подвоз корма и воды для животных.

Дорога к самому проблемному корпусу оказалась заметена снегом. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

Дорога к самому проблемному корпусу оказалась заметена снегом. Фото: t.me/aleksandrsokolov43

ВСЕ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ

Как оказалось, между арендаторами и представителями конкурсного управляющего возникло «традиционное» противостояние.

- Из-за их упертости и творится беспредел. Деньги не могут поделить, а животные погибают без еды и воды. Ни совести, ни сострадания, только деньги хотят считать, - пояснил губернатор.

После экстренного совещания со всеми причастными арендатор взял обязательства купить все поголовье и кормить животных с 16 декабря. Сегодня конкурсный управляющий должен приехать и оформить документы по сделке. Александр Соколов, страхуя ситуацию, подключил к разбирательству органы внутренних дел - «чтобы не начали выяснять отношения кулаками» - и прокуратуру, для оценки законности процедур и правовой поддержки.

- История удивляет концентрированным цинизмом. Ну, неужели ничего человеческого в этих людях не осталось?! - резюмировал глава региона.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В срочном порядке подоспела и реакция прокуратуры, подключенной к ситуации. По информации ведомства, «Калинино» находится в процедуре банкротства с июля 2020 года. С тех пор имущество, в том числе 1,2 тысячи особей крупного рогатого скота, не раз передавалось в аренду и выставлялось на продажу. В сентябре 2021 года имуществом начало распоряжаться ООО «Шанс», и с октября по декабрь 2022 года под его «попечительством» погибли не менее 122 животных.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Кроме того, арендатору грозит еще одно – за невыплату сотрудникам заработной платы. Перед работниками накопился долг в размере почти 900 тысяч рублей, при этом возможность платить была.

Прокуратура также планирует проверить, насколько предприятие соблюдало требования санитарно-эпидемиологического и ветеринарного законодательства.

Ход расследования дела и результаты проверок находятся на контроле ведомства.

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