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НовостиОбщество12 января 2023 12:40

Пырлог: ижевская компания, которая должна была найти кадры для КПАТ, не выполнила условия договора

По наблюдению экс-директора АТП, организация должна была приступить к работе с момента подписания контракта
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Компания должна была набрать на работу в КПАТ кондукторов и водителей.

Компания должна была набрать на работу в КПАТ кондукторов и водителей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ижевская компания, которая должна была предоставить кадры автопредприятиям Кирова, не исполнила договор. Наблюдением поделился экс-руководитель АО «АТП» Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

Напомним, в конце декабря мы сообщали, что КПАТ заключил контракт с «Фабрикой кадров». Таким образом предприятие надеялось восполнить нехватку кондукторов и водителей. Пырлог замечает, что ижевская компания должна была приступить к работе с момента подписания договора. Однако пока что этого не произошло.

- По моей информации, данная компания с сомнительным бэкграундом надеялась, что наберет кондукторов в Кирове, переманив их от других перевозчиков. Но не тут-то было. Будет ли новый руководитель «КПАТ» расторгать сомнительный договор с компанией, численность которой составляет один человек (и та директор) и предъявлять штрафные санкции, которые по условиям договора составляют внушительные суммы за каждый факт нарушения, неизвестно, - подытожил бывший директор АТП.

Напомним, ранее мы также сообщали, что руководитель «КПАТ» Андрей Логиновский покинул свой пост. Одной из причин его ухода был нерешенный кадровый вопрос.