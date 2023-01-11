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НовостиОбщество11 января 2023 8:49

Андрей Логиновский уволился с должности руководителя КПАТ

Нового директора назначат в ближайшее время
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Причины ухода Логиновского - недовыпуск транспорта на линию в морозы и нерешенный кадровый вопрос. Фото: admkirov.ru

Причины ухода Логиновского - недовыпуск транспорта на линию в морозы и нерешенный кадровый вопрос. Фото: admkirov.ru

Руководитель КПАТ Андрей Логиновский покинул свой пост. Об этом сообщает областное правительство.

Логиновский написал заявление на уход по собственному желанию сегодня, 11 января. По словам министра транспорта региона Алексея Петрякова, причиной ухода стала нестабильная работа предприятия, в том числе срыв выхода общественного транспорта на линию в морозы, а также нерешенный кадровый вопрос. Еще один повод - «непонимание ситуации в сентябре прошлого года по доставке кировских мобилизованных к месту прохождения службы, когда предприятие запросило компенсацию выпадающих доходов».

Вопрос по назначению руководителя автотранспортного предприятия будет решаться в ближайшее время.