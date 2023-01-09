10 января в Кирове на маршруты выпустят максимум автобусов и троллейбусов

Утром 9 января КПАТ не выпустил на линию 2-3 машины. Фото: kirovreg.ru

Утром 9 января не все кировчане смогли вовремя добраться до работы: на маршруты вышел не весь общественный транспорт. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, мэрия провела оперативное совещание по этому поводу.

По словам перевозчиков, часть машин не выпустили на линии из-за переохлаждения техники, некачественного дизельного топлива и обрыва проводов. Некоторые машины КПАТа, работающие на газу, также не вышли на маршруты - из-за газового конденсата, который образовался после прогрева на протяжении всей ночи.

- Конденсат необходимо сливать, это потребовало определенного времени. Недовыпуск на линии, которые обслуживает наша организация, составил 2-3 машины. Техническое решение для устранения конденсата уже найдено, - заявил руководитель КПАТ Андрей Логиновский, пообещав, что 10 января на маршруты выйдет вся техника.