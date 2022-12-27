КПАТ решает кадровый вопрос набором сотрудников в Ижевске

Цена часа работы кондуктора - 257 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АО «КировПассажирАвтоТранс» набирает на работу иногородних кондукторов, чтобы устранить проблему с нехваткой кадров. Информация появилась на сайте госзакупок.

Перевозчик заключил контракт с ижевской фирмой «Фабрика кадров». Цена договора составила 1,2 миллиона рублей. Согласно приложенному договору, кондуктора будут получать 257 рублей за час работы.

Сотрудники должны уметь работать с терминалом, собирать плату за проезд и исполнять иные типовые обязанности. Из требований к внешнему виду - опрятность, кондукторский жилет и обувь на низком каблуке с зафиксированной пяткой. По договору им запрещено заниматься на работе посторонними делами, грубить пассажирам, высаживать детей, не достигших шестнадцатилетия, если у них не оказалось при себе денег или транспортной карты и многое другое.