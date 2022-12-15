В Кирове на улице Кольцова автобус наехал на ребенка

В результате юный пешеход получил травмы. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове автобус сбил ребенка. О происшествии сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 14 декабря в 11.20. У дома №3 по Кольцова, рядом с остановкой общественного транспорта, автобус наехал на несовершеннолетнего пешехода. В результате мальчик получил травмы, насколько серьезные - не сообщается. Потребовалась ли ему госпитализация, также неизвестно.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять аварий, в которых погиб один человек и пострадали четверо.

Напомним, ранее мы сообщали о правилах безопасности на дороге, которым родители должны научить детей. Подробнее - по этой ссылке.