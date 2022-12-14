Как избежать трагедии: пять правил детской безопасности на зимней дороге

Дети должны четко знать и соблюдать правила безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие 11 месяцев 2022 года в ДТП на дорогах Кировской области пострадали 114 детей. Большая часть из них были пешеходами. При этом в половине случаев аварии с детьми происходят по невнимательности и неосторожности последних.

Региональная Госавтоинспекция рекомендует ежедневно напоминать ребенку о правилах безопасного участия в дорожном движении. Они довольно просты, но необходимо, чтобы дети знали их и следовали им. Правила можно проговаривать во время прогулки, похода в школу, магазин или на тренировку. Главное - взрослые должны проследить за их соблюдением.

1. На дороге необходимо быть внимательным, особенно зимой. Из-за метелей и снегопадов видимость значительно ухудшается

2. Переходить дорогу можно только по «зебре» и только когда все машины остановились.

3. Ребенок должен быть заметным. Световозвращающие элементы на одежде повышают уровень безопасности.

4. Нельзя торопиться! Зимняя одежда значительно снижает мобильность. Ребенок должен понимать, что во время перехода нельзя спешить.

5. Необходима правильная обувь. Подошвы должны быть толстые и рифленые, чтобы ребенок не поскользнулся.

6. На дороге нужна помощь родителей. Детям в возрасте до 7 лет не рекомендуется находиться на улице без взрослых.

Региональная Госавтоинспекция отмечает, что родители также должны соблюдать правила дорожного движения, чтобы быть примером для своих детей.