В Яранском районе мужчина погиб в тройном ДТП

Водитель «Гранты» погиб в столкновении встречных автомобилей. Фото: ГИБДД Кировской области

В Яранском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 14 декабря в 18 часов. На 139 км федеральной трассе «Вятка» столкнулись сразу три встречные машины: «Лада Гранта», «Рено» и «Скания». Удар грузовика пришелся на «Гранту». В результате мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло пять ДТП. В них погиб один человек и пострадали четверо.