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НовостиОбщество6 декабря 2022 8:27

Симаков: решение о переводе улицы Московской в пешеходную на время праздников не принято

Предложение поступало в администрацию, однако оно требует серьезной проработки
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане считают, что участок Московской от Театральной площади до набережной Грина сделают (или стоило бы сделать) пешеходным на время праздников. Фото: yandex.ru/maps

Кировчане считают, что участок Московской от Театральной площади до набережной Грина сделают (или стоило бы сделать) пешеходным на время праздников. Фото: yandex.ru/maps

В Кирове в последнее время циркулируют слухи о том, что улица Московская от Театральной площади до набережной Грина будет пешеходной на время новогодних праздников. Глава администрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале написал, что такое предложение поступало, однако пока что решений не принято из-за множества факторов.

- В администрацию поступило такое предложение, но оно требует очень серьезной проработки, тем более на таком продолжительном участке. Основная сложность в данном случае - это то, что к многим домам существует возможность подъезда только с улицы Московской. Это касается не только личного, но и спецтранспорта, - сообщил сити-менеджер.

Еще одна проблема заключается в том, что перевод такого протяженного участка в пешеходный вызовет снижение пропускной способности дорог, пояснил Симаков. Трафик с Московской перетечет на соседние улицы, и на перекрестках образуются пробки.

Глава мэрии также напомнил, что вопрос о переводе улицы Московской или Спасской в пешеходную уже поднимался ранее. Но это потребует, как минимум, строительства подъездных путей. Поэтому если это и произойдет, то нескоро.