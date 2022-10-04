В Кирове могут продлить пешеходную зону улицы Спасской

Участок Спасской от Володарского до Ленина предлагается переводить в пешеходный режим по выходным. Фото: kirovreg.ru

Пешеходную зону улицы Спасской планируют увеличить на пару кварталов. Об этом сообщили в областном правительстве.

Участок Спасской от Володарского до Ленина предлагается переводить в пешеходный режим по выходным, начиная с весны 2023 года. На отрезке планируется проводить ярмарки и культурные мероприятия, устанавливать быстровозводимые торговые конструкции. Идею выдвинули в рамках подготовки к празднованию юбилея Кирова.

Губернатор Александр Соколов одобрил идею и поручил проработать концепцию.

- В конечном итоге нам нужно место в центре города, где кировчане и гости города могли бы подкрепиться, отдохнуть и купить вятские товары, - подытожил он.