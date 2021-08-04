В Кирове предлагают сделать пешеходным участок улицы Московской

Участок улицы Московской предлагается сделать пешеходным по примеру улицы Спасской. Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

В Кирове еще одну улицу могут сделать пешеходной. А именно - ограничить движение транспорта на участке улицы Московской от Театральной площади до мемориального комплекса «Вечный огонь». С такой идеей выступило территориальное управление по Первомайскому району.

Пост появился в группе ВКонтакте. Отмечается, что сделать отрезок улицы пешеходным хотят по примеру улицы Спасской. Сейчас идет опрос населения, поддерживают ли они эту идею. На данный момент «за» инициативу проголосовали 72,4% отметившихся кировчан.

Опрос будет действителен до 23.58 8 августа. Оставить свой голос, поддержав или отказавшись от идеи, можно по этой ссылке.