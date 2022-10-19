Вячеслав Симаков будет участвовать в конкурсе на должность сити-менеджера Кирова

Сегодня Вячеслав Симаков подал документы на участие в конкурсе. Фото: t.me/simakov_kirov

Вячеслав Симаков подал документы на участие в конкурсе на должность сити-менеджера Кирова. Как сообщает областное правительство, его кандидатуру выдвинул губернатор Александр Соколов.

Сам Вячеслав Симаков заявил, что для него это - «высокое доверие» и «огромная ответственность перед жителями города».

- Необходимо слышать горожан, их проблемы и желания, поддерживать с ними связь. Эта та должность, которая подразумевает собой быть кировчанином, жить этим городом и делать его лучше каждый день, - сказал он.

Конкурс на должность сити-менеджера Кирова состоится 27 октября. Победитель будет утвержден Гордумой 31 октября.

Напомним, на данный момент Вячеслав Симаков исполняет полномочия главы городской администрации. На этом посту он работает с тех пор, как предыдущий сити-менеджер, Дмитрий Осипов, подал в отставку в начале августа 2022 года.