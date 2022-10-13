В Кировскую область до середины ноября поступят семь новых автобусов

Пока неизвестно, на какие маршруты выйдут новые машины. Фото: kirovreg.ru

В Кировскую область до 15 ноября поступят еще семь новых автобусов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Контракт на сумму 96 миллионов рублей заключили с компанией «Лига Авто». Напомним, ранее мы сообщали, что изначально цена составляла 120 миллионов. Однако в процессе торгов удалось сэкономить 24 миллиона. На эти средства планируют заключить еще один договор на поставку автобусов.

Ранее, в конце августа, в регион также поступила 51 машина, закупленная АО «КПАТ». Их распределили по маршрутам №2, 5, 16, 46, 87.