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Общество13 октября 2022 13:25

В Кировскую область до середины ноября поступят семь новых автобусов

Планируется объявить еще один конкурс на поставку машин
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Пока неизвестно, на какие маршруты выйдут новые машины. Фото: kirovreg.ru

Пока неизвестно, на какие маршруты выйдут новые машины. Фото: kirovreg.ru

В Кировскую область до 15 ноября поступят еще семь новых автобусов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Контракт на сумму 96 миллионов рублей заключили с компанией «Лига Авто». Напомним, ранее мы сообщали, что изначально цена составляла 120 миллионов. Однако в процессе торгов удалось сэкономить 24 миллиона. На эти средства планируют заключить еще один договор на поставку автобусов.

Ранее, в конце августа, в регион также поступила 51 машина, закупленная АО «КПАТ». Их распределили по маршрутам №2, 5, 16, 46, 87.