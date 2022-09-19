В Кирове полсотни новых автобусов выйдут на линию с 20 сентября

Автобусы начнут курсировать по городу с завтрашнего дня. Фото: kirovreg.ru

В Кирове новые автобусы распределили по маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее мы писали, что в областной центр поступил 51 автобус, закупленный «КировПассажирАвтотрансом». В работу их запустят с завтрашнего дня - 20 сентября. Известно, что их распределят по маршрутам №2, 5, 16, 46, 87.

Стоит отметить, что во время проведения аукциона удалось сэкономить 120 миллионов рублей. Эти деньги пошли на закупку дополнительных машин. Заявка на поставку еще семи автобусов большей вместимости уже размещена. Ожидается, что они выйдут на маршруты к концу года.