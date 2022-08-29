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Общество29 августа 2022 9:20

В Киров прибыл 51 новый автобус

На какие маршруты выйдут новые машины, пока неизвестно
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас автобусы готовятся к приемке и осмотру. Фото: vk.com/kirovreg43

Сейчас автобусы готовятся к приемке и осмотру. Фото: vk.com/kirovreg43

В Киров поступили новые автобусы. 51 машина готовится к осмотру и приемке на площадке «КПАТ». Об этом сообщили в правительстве региона.

Общая вместимость каждого автобуса - 96 человек, при этом сидячих мест - 29. Салоны оборудованы кондиционерами, камерами наблюдения, дисплеем для пассажиров. Машины низкопольные, с функцией книлинга - наклона. На какие маршруты они выйдут и когда, пока неизвестно.

Стоит напомнить, что из-за отсрочки поставки этих автобусов Кировская область едва не разорвала контракт с поставщиком. Изначально транспорт должен был приехать в наш регион 15 августа, однако сроки сдвинулись из-за «проблем с поставкой программного обеспечения по вине китайских поставщиков». На завод направили претензию, и технику поставили в обозначенный срок.