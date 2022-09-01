КПАТ закупит семь дополнительных автобусов за 120 миллионов рублей

Автобусы должны будут поставить не позднее 15 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «КировПассажирАвтоТранс» закупит еще семь автобусов. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно размещенным документам, перевозчику требуются машины категории М3 I класса, работающие на метане. Пассажировместимость - 90 человек, 26 мест - сидячие. Салоны должны быть оборудованы кондиционерами и отопителями в количестве не менее четырех единиц, а также видеокамерами. В них также должна быть установлена видеопанель.

Начальная цена контракта - 120 миллионов 37 тысяч 840 рублей. Заявки на конкурс будут приниматься до 15 сентября, поставщика определят 19 сентября. Организация, которая получит контракт, должна будет поставить машины в Киров до 15 ноября.

Напомним, ранее мы сообщали, что в наш регион поступил 51 новый автобус. Подробнее об этом можно прочитать здесь.