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Общество1 сентября 2022 9:27

КПАТ закупит семь дополнительных автобусов за 120 миллионов рублей

Объявлен электронный аукцион по поиску поставщика
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Автобусы должны будут поставить не позднее 15 ноября.

Автобусы должны будут поставить не позднее 15 ноября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

АО «КировПассажирАвтоТранс» закупит еще семь автобусов. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно размещенным документам, перевозчику требуются машины категории М3 I класса, работающие на метане. Пассажировместимость - 90 человек, 26 мест - сидячие. Салоны должны быть оборудованы кондиционерами и отопителями в количестве не менее четырех единиц, а также видеокамерами. В них также должна быть установлена видеопанель.

Начальная цена контракта - 120 миллионов 37 тысяч 840 рублей. Заявки на конкурс будут приниматься до 15 сентября, поставщика определят 19 сентября. Организация, которая получит контракт, должна будет поставить машины в Киров до 15 ноября.

Напомним, ранее мы сообщали, что в наш регион поступил 51 новый автобус. Подробнее об этом можно прочитать здесь.