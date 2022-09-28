В Слободском районе завершились поиски 93-летней пенсионерки

Женщина ушла в лес за грибами и заблудилась. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полиция разыскала 93-летнюю пенсионерку, заблудившуюся в лесу. Об этом сообщает областное УМВД.

Ранее мы сообщали о жительнице Слободского района, которая ушла в лес и не вернулась. Как оказалось, она ушла вместе с соседом за грибами. В лесу они разделились, к вечеру он вышел обратно, а она - нет. Тогда пенсионер обратился в полицию.

В поисках участвовали волонтеры, сотрудники МЧС и полиции, кинологи с собаками. Лесной массив прочесывали всю ночь, подавали звуковые сигналы. Поиски окончились сегодня днем: пенсионерку нашел один из участников. Женщину вывели из леса, напоили горячим чаем и доставили домой.

Напомним, ранее мы также сообщали, что полиция в один день разыскала четырех человек, заблудившихся в лесу.