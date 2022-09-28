В Слободском районе ищут 93-летнюю женщину, которая ушла в лес и не вернулась

Пенсионерка ушла в лес 27 сентября и не вернулась. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кировской области разыскивают 93-летнюю пенсионерку, пропавшую без вести. Тамара Васильевна Соковнина, живущая в деревне Яговкино Слободского района, ушла в лес 27 сентября и не вернулась. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»: рост женщины 160 см, нормального телосложения. Известно, что она была одета в серую куртку, темные брюки, темные сапоги.

Если вы видели Тамару Васильевну, сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, МЧС, волонтеры. Зона поиска - природная среда. «Лизе Алерт» нужны добровольцы на отработку автономных задач в Слободском. Если вы хотите помочь, вся информация есть здесь.