В Подосиновском районе полиция разыскала четверых человек, заблудившихся в лесу

Потерявшиеся смогли дозвониться до родных и сообщить о своем положении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области полиция за один день вывела из леса четверых заблудившихся. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Первый поиск шел в Подосиновском районе. Две жительницы Демьяново 60 и 52 лет ушли в лес за клюквой. Женщины предупредили родственников, что заночуют в лесной сторожке. Во вторник они должны были вернуться, но этого не произошло. В среду от них пришло сообщение со словами, что они заблудились.

На месте работали полицейские и добровольцы. Сегодня обеих женщин удалось разыскать с помощью подачи сигналов. Живых и здоровых, их доставили домой.

Параллельно с этим в районе шел второй поиск. Утром среды 66-летний житель Демьяново уехал со своим 40-летним племянником в лес за ягодами. К вечеру они заблудились. Им удалось связаться с родными и сообщить о том, что они находятся на болоте примерно в 25 километрах от Демьяново. Во время прочесывания леса, также при помощи подачи сигналов, обоих удалось разыскать. Мужчин благополучно вывели из леса.

- Направляясь в лес за грибами или ягодами, обязательно возьмите с собой телефон с загруженными в него картами и заряженным аккумулятором. Предупредите родственников о планируемом часе возвращения, а также сообщите им район, куда направляетесь. Обязательно возьмите с собой запас воды, еды и спички, если требуется, то лекарства, - напомнили в областном УМВД.