Николай Журков оставил должность руководителя администрации губернатора и правительства

Свой пост Николай Журков оставил по собственному желанию. Фото: kirovreg.ru

Руководитель администрации губернатора и правительства Кировской области Николай Журков покинул свой пост по собственному желанию. Об этом стало известно во время еженедельной планерки у врио региона Александра Соколова.

Свою должность Николай Журков оставил 2 сентября. Исполнять его обязанности будет Алексей Комаров, первый заместитель руководителя администрации. Журков также удостоится почетного знака «За заслуги перед Кировской областью».

Кроме того, произошли и другие кадровые перестановки. Так, начальник управления госохраны ОКН Михаил Ус перешел на должность директора КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области». Руководство управлением же временно сложили на Александра Грачева.

Напомним, ранее мы также писали, что в Кировской области определили министра спорта и туризма. Им стал Сергей Сулик. Подробнее об этом - здесь.