В Кировской области назначили нового руководителя администрации губернатора и правительства

Ранее Николай Журков зарекомендовал себя ответственным сотрудников и хорошим профессионалом

В четверг, 13 января, Игорь Васильев подписал указ о назначении Николая Журкова на должность руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области. Ранее Николай Васильевич занимал пост министра Юстиции, временно исполнять обязанности которого теперь будет Сергей Годловский.

«СПРАВКА КП»

Николай Журков родился в 1958 году в городе Магнитогорске Челябинской области. Окончил Казанский государственный университет по специальности «юриспруденция». Работал старшим следователем, прокурором во Владимирской, Самарской, Брянской и Кировской областях. В июле 2020 года был назначен первым заместителем руководителя администрации губернатора и правительства региона.