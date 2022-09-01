Главой министерства спорта и туризма Кировской области стал Сергей Сулик

Сергей Сулик получил удостоверение от врио губернатора Александра Соколова. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области назначили главу вновь созданного министерства спорта и туризма. Им стал Сергей Сулик. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, в июне мы сообщали, что министерство спорта и молодежной политики планируется разделить на два ведомства: первое - молодежной политики, второе - спорта и туризма. Их работа началась 1 сентября, как и планировалось.

Министерство спорта и туризма возглавил Сергей Сулик. 1 сентября он приступил к своим обязанностям. Врио губернатора Александр Соколов вручил ему удостоверение. Второе ведомство отдали Георгию Барминову, бывшему до этого и.о. министра.

СПРАВКА «КП»

Сергей Владимирович Сулик окончил Московский институт лингвистики, в 2017 прошел профпереподготовку в ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э.Циолковского». В 2009 году работал спортсменом-инструктором по футболу МУП «Калужский футбольный клуб «Локомотив», с 2010 по 2014 сам играл за различные команды. С 2016 по 2018 год трудился в качестве замдиректора детско-юношеской спортшколы в Калуге. Позднее работал в Минспорте Калужской области. С 2019 по 2022 годы исполнял обязанности директора в спортшколе олимпийского резерва по гребному спорту Вячеслава Иванова.