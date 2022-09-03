Кировское АТП получит часть новых автобусов КПАТ

Одна из причин увольнений сотрудников АТП - появление новых экипажей в КПАТ. Фото: kirovreg.ru

Часть автобусов КПАТ передадут АО «АТП», чтобы избежать оттока кадров. Об этом сообщает горадминистрация.

Напомним, ранее мы писали, что из АТП начали массово уходить водители и кондуктора. Бывший руководитель предприятия Денис Пырлог сообщил, что за последние два месяца свои места покинули 45 человек. Нынешний руководитель компании Андрей Логиновский сообщил, что информация неверна: ушли 13 водителей автобусов и 10 - троллейбусов. Причину их ухода он связывает с поступлением в КПАТ новых экипажей: сотрудники уходят «в более комфортные условия труда».

Логиновский также заявил, что проблемы с нехваткой автобусов и троллейбусов на линиях действительно есть, но назвать ситуацию критической нельзя. Недовыпуск 1 сентября был связан с переходом на зимнее расписание работы, а также поломкой некоторых машин. В ближайшее время предприятие постарается вывести на линию необходимое количество транспорта. Один из путей решения проблемы - передача АТП части новых автобусов из КПАТ.