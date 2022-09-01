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Общество1 сентября 2022 13:59

Пырлог: в Кирове массово увольняются водители и кондуктора

Именно в этом кроется причина нехватки автобусов и троллейбусов АТП на линиях
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За последние два месяца уволились около 45 водителей, по словам бывшего директора АТП.

За последние два месяца уволились около 45 водителей, по словам бывшего директора АТП.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове водители и кондуктора массово увольняются. Об этом заявил бывший руководитель АО «АТП» Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

По его словам, сегодня, 1 сентября, предприятие вывело на линию лишь 81 автобус из 119 и 63 троллейбуса из 79. Недовыпуск составил около 28%.

- Мне удалось выяснить причину огромного недовыпуска. Проблема кроется в массовых увольнениях водителей и кондукторов. Только за последние два месяца уволились порядка 45 водителей автобусов и троллейбусов. Не хотят работать в таких условиях. Говорят, завтра будет еще хуже, - поделился Пырлог.

Он также пояснил, что у него нет претензий к нынешнему директору Андрею Логиновскому, который «пошел на поводу у некомпетентных чиновников и во всем им потакает». Зато они имеются к тем, кто «принимал решения не в пользу предприятия».

- Мне искренне жаль сотрудников предприятия, многие из которых десятилетиями работают в АТП. Держитесь! - добавил Пырлог.