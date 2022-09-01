Пырлог: в Кирове массово увольняются водители и кондуктора

За последние два месяца уволились около 45 водителей, по словам бывшего директора АТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове водители и кондуктора массово увольняются. Об этом заявил бывший руководитель АО «АТП» Денис Пырлог в своем телеграм-канале.

По его словам, сегодня, 1 сентября, предприятие вывело на линию лишь 81 автобус из 119 и 63 троллейбуса из 79. Недовыпуск составил около 28%.

- Мне удалось выяснить причину огромного недовыпуска. Проблема кроется в массовых увольнениях водителей и кондукторов. Только за последние два месяца уволились порядка 45 водителей автобусов и троллейбусов. Не хотят работать в таких условиях. Говорят, завтра будет еще хуже, - поделился Пырлог.

Он также пояснил, что у него нет претензий к нынешнему директору Андрею Логиновскому, который «пошел на поводу у некомпетентных чиновников и во всем им потакает». Зато они имеются к тем, кто «принимал решения не в пользу предприятия».

- Мне искренне жаль сотрудников предприятия, многие из которых десятилетиями работают в АТП. Держитесь! - добавил Пырлог.