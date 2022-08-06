Последняя фигурка кикиморы Вятской поселилась у кукольного театра

Фигурка у кукольного театра стала седьмой и последней, установленной в Кирове. Фото: vk.com/kikimoravyatskaya

В Кирове установили последнюю фигурку кикиморы Вятской. Об этом сообщили общественники, придумавшие проект, в своей группе в соцсетях.

- Установлена седьмая фигурка «Богатство»! Она будет находиться у здания Кукольного театра. Все фигурки нашего проекта заняли свои места в городе. В скором времени будет готово приложение для смартфонов, которое соединит все фигурки в один квест. А пока работают программисты, мы с вами айда её искать! - делятся активисты.

Напомним, идею установки фигурок кикиморок инициативная группа выдвинула еще год назад. Ее участники составили проект изготовления и размещения. Предыдущие композиции разместили в Александровском саду, парке имени Гагарина, на набережной Грина, улице Спасской, пешеходном мосту через Слободской спуск, у фонтана «Парящий камень».