Для кировчан и гостей города организуют сказочный квест

В Кирове организуют сказочный квест. Фото: admkirov.ru

В Первомайском районе молодые активисты начали готовиться к сказочному квесту. Для его проведения начали ставить скульптуры сказочных персонажей, сообщили в администрации города Кирова.

На текущий момент дата старта квеста неизвестна. Однако к ближе к началу рядом с каждым героем появится табличка с кодом. Она позволит зайти в мобильное приложение и выполнить главное задание приключения - найти фигурку Вятской кикиморы.

- Предварительно был составлен проект изготовления фигурок и их размещения. - рассказал про процесс организации квеста начальник теруправления Вячеслав Симаков. - Сказочные персонажи появятся на ул. Спасской, в Александровском саду, парке имени Гагарина, на набережной Грина, пешеходном мосту через Слободской спуск.

В теруправлении также объяснили, что фигурки будут находиться в значимых местах Первомайского района. Поэтому приключение станет для участников и гостей одновременно экскурсией по известным местным достопримечательностям, и украшением близлежащих территорий.

Отметим, что для защиты скульптур от хулиганов, на соседних объектах установят камеры видеонаблюдения.