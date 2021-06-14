В Кирове хотят создать сказочный квест с Вятскими Кикиморами

Вятская Кикимора - один из главных фольклорных символов нашего региона. Фото: vk.com/cic43

В Кирове активисты хотят подарить городу сказочный квест. Общественники запустили проект «Вятская Кикимора», который должен, по их мнению, развить внутренний туризм. Об этом инициативная группа рассказала в своем паблике ВКонтакте.

Суть проекта в том, чтобы спрятать в Кирове семь статуэток-кикиморок, каждая из которых будет олицетворять свой аспект. любовь, семью, искренность, удачу, богатство, яркость и здоровье. Каждого нашедшего статуэтку, по замыслу, будет ждать история от персонажа, а тот, кто найдет всех семерых, обретет счастье.

- Благодаря нашему проекту, взрослые и дети смогут увлекательно и полезно провести выходные, а также показать еще одну интересную достопримечательность гостям нашего города! - заявляют активисты.

Ориентировочную стоимость проекта общественники оценили в 525 тысяч рублей - за создание образов, производство и установку, а также создания дополненной реальности для квеста. Сейчас ведется сбор средств, уже подготовлены семь эскизов, прорабатывается вопрос по местам установки фигурок. Активисты уточняют, что аналогичные разработки уже успешно запущены в других городах - Калининграде, Белгороде и Симферополе.