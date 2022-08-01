В Верхошижемском районе легковушка столкнулась с двумя встречными грузовиками

Водитель и пассажир легковушки получили травмы. Фото: ГИБДД Кировской области

В Верхошижемском районе легковушка столкнулась с двумя грузовиками. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кировской области.

Авария произошла 30 июля в 00.30. На 70 км трассы «Киров - Советск - Яранск» «Грейт Волл» столкнулся со встречными грузовиками «Вольво» и «Скания». По предварительным данным, 71-летний водитель легковушки не выдержал достаточный боковой интервал. Мужчина и его 40-летний пассажир получили травмы, степень их тяжести не уточняется.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло 19 ДТП, в которых пострадали 26 человек и погиб один.