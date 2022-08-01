На дорогах Кировской области за три дня задержали более 40 пьяных водителей

Автоинспекторам также попались 22 бесправника. Фото: ГИБДД Кировской области

С 29 по 31 июля на дорогах Кировской области произошло 19 ДТП, в которых пострадали 26 человек и один погиб. 9 аварий произошли в центре региона и 10 - в его районах. Наиболее частая причина ДТП - столкновение машин из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения.

За минувшие три дня автоинспекторы также пресекли 2043 нарушения ПДД. В частности, стражи порядка задержали 44 водителей - пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования. Им также попались 22 бесправника.

Кировчанам напоминают, что пьяное вождение недопустимо и наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

О неадекватных водителях на дорогах можно сообщить по телефонам 8(8332) 588-888 или 02.