В Радужном на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Авария произошла на проспекте Строителей. Фото: ГИБДД Кировской области

В Радужном насмерть сбили женщину-пешехода. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 31 июля в 19.30 на проспекте Строителей. 66-летняя пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил «Субару». За рулем находился 36-летний мужчина. Почему он не затормозил вовремя, неизвестно. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.