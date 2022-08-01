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Происшествия1 августа 2022 9:10

В Радужном на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

По факту ДТП проводится проверка
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на проспекте Строителей. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на проспекте Строителей. Фото: ГИБДД Кировской области

В Радужном насмерть сбили женщину-пешехода. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла 31 июля в 19.30 на проспекте Строителей. 66-летняя пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил «Субару». За рулем находился 36-летний мужчина. Почему он не затормозил вовремя, неизвестно. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка. Полиция устанавливает все обстоятельства и условия совершения аварии.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшей.