В Кировской области молния во время грозы ударила в жилой дом

К счастью, в комнате в тот момент никого не было. Фото: vk.com/club179612240

В Кирсе во время грозы молния ударила в жилой дом. К счастью, никто из жильцов не пострадал. О происшествии сообщили в паблике местной газеты «Прикамская новь»:

- Один из ударов был просто оглушительным: в некоторых домах погас свет, взвыли сигнализации машин. Очевидец, сидевший в тот момент в машине, рассказывает, что физически ощутил удар. Оказалось, что молния ударила в дом неподалеку, на улице Петровской.

Из-за удара в крыше образовался пролом около метра в диаметре, шифер разлетелся во все стороны. Проводка и счетчик оплавились. К счастью, в комнате на тот момент никого не было: жильцы за секунду до удара вышли в соседнее помещение.

Напомним, что, согласно прогнозу, сегодняшним и завтрашним вечером в Кирове и области также ожидаются грозы. Подробнее об этом - здесь. Прогноз на месяц можно посмотреть по этой ссылке.