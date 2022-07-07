Прогноз погоды в Кирове на июль 2022 года: ожидается аномальная жара и похолодание в конце месяца

До третьей декады июля погода в Кировской области обещает быть жаркой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Второй месяц лета уже идет, а вот каким же он будет для кировчан - загадка. В плане погодных условий, конечно. Паблик «Любительская метеорология в Кирове» подготовил долгосрочный прогноз на июль 2022 года.

ЖАРА ДО +34 ГРАДУСОВ

Согласно предварительным данным, в текущем месяце средняя температура воздуха в Кирове и на юге региона ожидается близкой к норме, на севере же - выше на один градус. В общем и целом июль обещает быть умеренно теплым, как и в минувшем году.

По прогнозу, жара начнется уже с 7 июля, то есть с сегодняшнего дня - и погода за окном это подтверждает. Потепление будет сопровождаться локальными ливнями и грозами. А к концу первой декады месяца может наступить аномальная жара: ближе к 10 июля термометры могут показать отметку в +30…+34 градуса. Но предпосылок к такой же жаре, как в июле 2021 года, не наблюдается.

Погода обещает быть теплее нормы как на второй, так и на третьей неделе месяца. А вот в третьей декаде она будет ниже нормы на 1-2 градуса, что является заметной отрицательной аномалией.

ОСАДКОВ БУДЕТ МЕНЬШЕ НОРМЫ

Количество осадков после 6 июля будет более значительным, нежели в самом начале месяца, за счет локальных ливней с грозами. Во второй половине месяца возможны обложные дожди, зато в первой половине они не обещаются. Грозовая активность в июле ожидается более активной, чем в июне.

В целом осадков в текущем месяце будет меньше нормы на 20-30%, считают любители-метеорологи. Однако из-за локальных грозовых ливней возможны отклонения от прогноза. В целом месяц обещает быть более засушливым, нежели июль 2021 года.