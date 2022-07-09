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Общество9 июля 2022 7:00

Прогноз погоды в Кирове на 9 и 10 июля: грозовые и жаркие выходные

«Комсомолка» подготовила прогноз погоды в Кирове на 9 и 10 июля
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
По вечерам ожидаются грозы с большим количеством осадков.

По вечерам ожидаются грозы с большим количеством осадков.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Выходные будут жаркими и грозовыми! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 9 и 10 июля.

В субботу, 9 июля, столбик термометра поднимется до +28 градусов. День будет солнечным, без осадков, ветра практически не ожидается: порывы составят лишь 2-3 м/с. Около 18 часов начнется гроза, которая продлится до самой ночи. Дождь усилится к 21 часу, порывы ветра составят до 7 м/с. Атмосферное давление - 746 мм ртутного столба.

На следующий день, 10 июля, будет облачно, температура воздуха составит до +26 градусов. Очередная гроза начнется с 15 часов и также продлится до поздней ночи. Синоптики сообщают о большом количестве осадков. Прогнозируются порывы ветра до 5 м/с. Атмосферное давление - 746-748 мм ртутного столба.