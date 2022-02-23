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Происшествия23 февраля 2022 13:10

В Кирове произошло тройное ДТП с грузовиком и автобусами

К счастью, никто из людей не пострадал
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
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Транспортные средства не поделили дорогу. Фото: vk.com/gibdd43

Транспортные средства не поделили дорогу. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошло ДТП с участием грузовика и двух автобусов. Информацию сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась вчерашним вечером, 22 февраля, в 19.18. У дома №37 по улице Милицейской, близ остановки общественного транспорта, столкнулись «КамАЗ» и автобусы №5 и 3. Скорее всего, кто-то из водителей не справился с управлением. В итоге пострадали только машины - никто из людей не получил травм, к счастью.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются условия и обстоятельства совершения аварии.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 22 февраля произошло еще два ДТП. Одно из них, к сожалению, окончилось трагедией.