В Кирове произошло тройное ДТП с грузовиком и автобусами

Транспортные средства не поделили дорогу. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове произошло ДТП с участием грузовика и двух автобусов. Информацию сообщили в региональной ГИБДД.

Авария случилась вчерашним вечером, 22 февраля, в 19.18. У дома №37 по улице Милицейской, близ остановки общественного транспорта, столкнулись «КамАЗ» и автобусы №5 и 3. Скорее всего, кто-то из водителей не справился с управлением. В итоге пострадали только машины - никто из людей не получил травм, к счастью.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются условия и обстоятельства совершения аварии.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 22 февраля произошло еще два ДТП. Одно из них, к сожалению, окончилось трагедией.